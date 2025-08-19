PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Présidentielle 2026: Prudent Victor Topanou esquisse le profil du futur président du Bénin

Présidentielle 2026: Prudent Victor Topanou esquisse le profil du futur président du Bénin

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Victor Topanou, député élu dans la 6e circonscription électorale.
Victor Topanou, député élu dans la 6e circonscription électorale. @Présidence du Bénin
- Publicité-

À moins d’un an de la Présidentielle de 2026, le débat sur l’« après-Talon » s’intensifie au Bénin. Invité sur le plateau de ESAE TV le dimanche 17 août 2025, le député de la 9ᵉ législature et maître de conférences en sciences politiques, Prudent Victor Topanou, a dressé le portrait-robot du futur chef de l’État.

Selon lui, celui qui succédera à Patrice Talon devra être une « synthèse parfaite » des quatre présidents qui ont marqué l’ère du Renouveau démocratique : Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou, Boni Yayi et Patrice Talon.

« La personne doit être une parfaite synthèse de Soglo, Kérékou, Yayi et Talon », a-t-il insisté.

Pour le politologue, le futur président devra avant tout maintenir le cap et consolider les acquis du régime actuel. « Je fais partie de ceux qui pensent que le président Talon a emmené le pays à un niveau qu’on n’a jamais atteint. Il ne faut pas que l’on redescende », a-t-il déclaré.

Au-delà de la continuité, Prudent Victor Topanou estime que le prochain chef de l’État doit faire mieux ou, à défaut, se hisser au même niveau de réalisations que Patrice Talon.

Enfin, il a rappelé que la presse et la classe politique auront un rôle crucial pour contraindre le futur président à préserver et renforcer les acquis.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: report des audiences de la Cour constitutionnelle des 19 et 21 août 2025

Bénin

Accident de Glazoué: la compagnie STM exprime sa compassion et appelle à l’unité dans la prière

Bénin

Bénin: les aspirants au métier d’enseignant appelés à confirmer leur disponibilité pour 2025-2026

Bénin

Borgou: plus de 570 kg de faux médicaments interceptés à Tchikandou

Bénin

Glazoué: l’UPR dément les accusations de débauchage portées par Jacques Ayadji

Bénin

Tensions verbales entre Béninois et Gabonais: Cotonou appelle à l’apaisement et à la fraternité

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: 26 corps sans vie déjà repêchés du fleuve Ouémé

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le bus totalement repêché du fleuve Ouémé

Bénin

Bénin – Musique : Nikanor dénonce les «distributeurs malhonnêtes» et promet de révéler leurs noms

Bénin

Cotonou: un colis suspect conduit à l’arrestation de deux présumés trafiquants

VOIR TOUS LES FLASHS