Présidentielle 2026: Prudent Victor Topanou esquisse le profil du futur président du Bénin

À moins d’un an de la Présidentielle de 2026, le débat sur l’« après-Talon » s’intensifie au Bénin. Invité sur le plateau de ESAE TV le dimanche 17 août 2025, le député de la 9ᵉ législature et maître de conférences en sciences politiques, Prudent Victor Topanou, a dressé le portrait-robot du futur chef de l’État.

Selon lui, celui qui succédera à Patrice Talon devra être une « synthèse parfaite » des quatre présidents qui ont marqué l’ère du Renouveau démocratique : Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou, Boni Yayi et Patrice Talon.

« La personne doit être une parfaite synthèse de Soglo, Kérékou, Yayi et Talon », a-t-il insisté.

Pour le politologue, le futur président devra avant tout maintenir le cap et consolider les acquis du régime actuel. « Je fais partie de ceux qui pensent que le président Talon a emmené le pays à un niveau qu’on n’a jamais atteint. Il ne faut pas que l’on redescende », a-t-il déclaré.

Au-delà de la continuité, Prudent Victor Topanou estime que le prochain chef de l’État doit faire mieux ou, à défaut, se hisser au même niveau de réalisations que Patrice Talon.

Enfin, il a rappelé que la presse et la classe politique auront un rôle crucial pour contraindre le futur président à préserver et renforcer les acquis.