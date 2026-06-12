Mercato: après Bernardo Silva, le Real Madrid cible Enzo Fernández pour renforcer son milieu

Déjà proche de boucler l’arrivée de Bernardo Silva, le Real Madrid poursuit son mercato ambitieux sous la houlette de José Mourinho. Faute de pouvoir attirer Vitinha et João Neves, les dirigeants madrilènes auraient désormais jeté leur dévolu sur Enzo Fernández, le milieu argentin de Chelsea.

Le Real Madrid poursuit son chantier estival sous l’impulsion de son nouvel entraîneur, José Mourinho. Après avoir sécurisé l’arrivée de Bernardo Silva, attendu libre de tout contrat à l’expiration de son engagement avec Manchester City, le club madrilène explore désormais plusieurs pistes pour renforcer son entrejeu. L’international portugais aurait donné son accord aux Merengues, préférant rejoindre la capitale espagnole plutôt que de répondre aux avances du FC Barcelone. Les derniers détails de l’opération devraient être réglés avant l’entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde face à la RD Congo, prévue la semaine prochaine.

Mais les ambitions madrilènes ne s’arrêtent pas là. Selon les informations de The Athletic, la direction du Real souhaitait initialement attirer deux pièces maîtresses du milieu de terrain du Paris Saint-Germain : Vitinha et João Neves. Une piste rapidement refroidie par la position ferme du club parisien, déterminé à conserver ses deux internationaux portugais. Face à ce refus, José Mourinho et les dirigeants madrilènes auraient activé d’autres dossiers. Parmi les profils étudiés figure notamment Enzo Fernández. Le milieu argentin de Chelsea, champion du monde avec l’Albiceleste, est considéré comme l’une des options prioritaires pour apporter davantage de créativité et d’impact au cœur du jeu.

Le nom de Mateus Fernandes, actuellement sous contrat avec West Ham, apparaît également sur la liste des joueurs suivis par le Real Madrid. Reste désormais à savoir si le club espagnol passera à l’offensive dans les prochaines semaines afin d’offrir à Mourinho un milieu de terrain à la hauteur de ses ambitions.