Adrien de Koh-Lanta réapparaît le crâne rasé pour révéler sa maladie

Adrien, ancien candidat emblématique de l’émission Koh-Lanta, La revanche des 4 terres diffusée sur TF1 en 2025, a récemment fait une réapparition remarquée sur les réseaux sociaux après une année d’absence totale. Dans une publication Instagram émouvante datée du 10 juin 2026, il a dévoilé pour la première fois les raisons de son retrait médiatique, révélant souffrir d’un trouble bipolaire. Le jeune aventurier y relate son combat contre cette maladie mentale, ainsi que les conséquences dramatiques sur sa santé, notamment une hospitalisation en réanimation le jour de ses 25 ans. Ce témoignage direct et sincère met en lumière l’impact psychologique des médias et de la pression sociale sur les participants à des émissions de télé-réalité.

Le visage d’Adrien, toujours dynamique et plein d’énergie lors de son passage dans l’aventure, contraste avec les difficultés personnelles qu’il a traversées loin des caméras. Annoncé absent du jeu par Denis Brogniart pour des raisons médicales alors que les téléspectateurs attendaient son retour, il avait alors préféré rester discret sur son état. Ce silence, aujourd’hui levé, permet de comprendre l’intensité des épreuves vécues par ce jeune homme autrefois perçu comme insouciant et performant.

Son message Instagram est porteur d’une parole rare sur la maladie mentale dans le milieu du divertissement, montrant la vulnérabilité derrière l’image publique. Adrien raconte comment sa situation a dégénéré progressivement, affectée notamment par la diffusion de l’émission et les réactions publiques y afférentes. Son récit offre un éclairage précieux sur les défis cachés liés à l’exposition médiatique, et sur l’importance du suivi médical et psychologique dans ces contextes.

Une spirale déclenchée pendant la diffusion de son Koh-Lanta

Dans son témoignage, Adrien indique que c’est pendant la diffusion de sa saison de Koh-Lanta que les premiers symptômes de son trouble bipolaire se sont manifestés. Il décrit un mal-être grandissant marqué par un profond stress, des troubles du sommeil et une anxiété intense. « J’aimais pas me voir à la télé, je me suis renfermé sur moi-même, j’ai stressé, j’ai commencé à mal dormir, à être angoissé, très angoissé », écrit-il. Ce sentiment d’oppression, lié au regard permanent du public et à la mécanique parfois impitoyable des réseaux sociaux, a contribué à son isolement progressif.

Au fil du temps, Adrien relate une perte de contrôle de son état mental : « Je me suis perdu, tout allait vite dans la tête, je savais plus quoi faire, j’ai commencé à décompenser. » C’est à ce moment-là qu’un diagnostic de trouble bipolaire a été posé. Cette maladie psychiatrique se caractérise par l’alternance de phases dépressives et de périodes d’excitation euphorique, des contrastes qui n’étaient pas perceptibles dans son comportement visible à l’écran.

L’image publique d’Adrien comme un aventurier énergique, capable de relever les défis physiques de l’émission et d’entretenir des liens forts avec ses camarades, notamment Naïs, ne laissait entrevoir aucune fragilité. Cependant, la pression accumulée par le visionnage constant de sa propre image et les commentaires parfois négatifs en ligne ont contribué à déclencher une véritable crise psychique.

Hospitalisé en réanimation le jour de ses 25 ans, il avance vers la guérison

Après plusieurs mois d’aggravation de son état, Adrien a subi une violente décompensation qui l’a conduit à une hospitalisation en service de réanimation. Ce point culminant de son combat s’est produit précisément le jour de ses 25 ans, le 26 octobre 2025. Il évoque ce moment sombre avec une lucidité frappante : « Tout s’est aggravé, jusqu’à m’emmener à finir au fond de mon lit sans plus pouvoir bouger, sans me nourrir, pour ensuite aller en réanimation où je me suis littéralement vu mourir. »

Depuis cette période dramatique, il informe ses abonnés être suivi de manière attentive par un psychiatre, avec lequel il avait déjà collaboré lors d’un précédent épisode dépressif il y a deux ans. Il confie également ressentir une amélioration : « Je suis aujourd’hui en phase de guérison, entre de bonnes mains, je me sens mieux depuis peu de temps, j’avance. »

Pour conclure son message, Adrien a choisi une citation de René Goscinny, affirmant que « Quand on n’aime pas rire, il n’y a pas de guérison possible », accompagnée d’un « LET’S GO » énergique qui illustre son engagement personnel vers un mieux-être retrouvé. Cette révélation a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux, notamment parmi d’anciens candidats de Koh-Lanta tels que Cindy Poumeyrol.