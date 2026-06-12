Journée mondiale du TDAH : Louane parmi les personnalités concernées

12 juin : à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au TDAH, les autorités sanitaires et des associations rappellent que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité touche environ 5 % des enfants et 3 % des adultes, se traduisant par des difficultés d’attention, d’impulsivité et parfois d’hyperactivité qui pèsent sur la scolarité, la vie professionnelle et les relations sociales.

Le TDAH reste largement méconnu et stigmatisé, souvent réduit à des clichés sur le mauvais comportement ou le manque de volonté. Les spécialistes soulignent qu’il s’agit d’un trouble du neurodéveloppement, non d’un choix, et que son expression varie selon l’âge et le contexte : troubles de l’attention, désorganisation cognitive, fatigabilité, difficultés à planifier ou à hiérarchiser les tâches.

La Haute Autorité de Santé insiste sur le sous‑diagnostic chez l’adulte : de nombreux patients découvrent tardivement l’origine de leurs difficultés scolaires ou professionnelles, ce qui retarde l’accès à des prises en charge adaptées.

Un trouble aux manifestations variées et des prises en charge multiples

Le TDAH associe classiquement trois types de symptômes : inattention, hyperactivité et impulsivité. Il peut s’accompagner de troubles anxieux, de troubles du sommeil ou de difficultés d’apprentissage, facteurs qui complexifient le diagnostic et la trajectoire de soins.

Sur le plan cognitif, les personnes concernées décrivent souvent une désorganisation qui nuit à la planification, à la mémoire de travail et à la réalisation de tâches séquentielles. Ce fonctionnement peut aussi affecter l’estime de soi, en particulier chez les enfants confrontés à des échecs scolaires répétés ou à l’incompréhension de leur entourage.

Les modalités de prise en charge sont plurielles : bilans diagnostiques spécialisés, interventions psychothérapeutiques, aménagements scolaires ou professionnels et traitements médicamenteux lorsque ceux‑ci sont indiqués. Les associations de patients et les professionnels insistent sur l’importance d’un accompagnement individualisé, adapté aux besoins et au profil de chaque personne.

La journée du 12 juin vise à déconstruire les idées reçues et à promouvoir le repérage précoce, l’information des familles et la formation des acteurs éducatifs et médico‑sociaux. Les communications publiques insistent sur le fait que le TDAH nécessite une compréhension et des réponses concrètes, tant en milieu scolaire qu’au travail.

Plusieurs personnalités publiques ont témoigné pour rendre ce trouble plus visible. La chanteuse Louane, diagnostiquée enfant, évoque des épisodes de surcharge émotionnelle et « partir ailleurs » quand l’environnement est trop stimulant. L’ancien ministre Olivier Véran a parlé d’un diagnostic tardif qui a modifié son regard sur ses difficultés et la manière d’y répondre.

D’autres figures médiatiques évoquées publiquement incluent la mannequin Camille Gottlieb, qui a abordé l’hypersensibilité associée à son diagnostic, ainsi que des célébrités internationales comme Diane Kruger, qui dit avoir été diagnostiquée jeune et suivre un traitement, ou encore Shakira, Justin Timberlake et la gymnaste Simone Biles, qui ont partagé leurs expériences du TDAH.

Des associations et des spécialistes insistent sur la nécessité d’un meilleur repérage et d’un accès aux soins pour limiter les répercussions scolaires, sociales et professionnelles du trouble.