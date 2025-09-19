PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
AccueilElections Générales 2026 au BéninPrésidentielle 2026: les clarifications de Léon Basile Ahossi qui mettent Yayi Boni en difficulté
Bénin

Présidentielle 2026: les clarifications de Léon Basile Ahossi qui mettent Yayi Boni en difficulté

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.de temps de lecture
« Ne vous inquiétez pas, LD est prêt à gouverner le pays », Boni Yayi
« Ne vous inquiétez pas, LD est prêt à gouverner le pays », Boni Yayi
- Advertisement -

Près d’un mois après la controverse sur une lettre de soutien Wadagni qui lui a été attribué, Léon Basile Ahossi a officiellement levé le voile sur son choix politique.

Invité sur Matin Libre Télévision, le député de la 17ᵉ circonscription et cadre du parti Les Démocrates a confirmé être bien l’auteur de la lettre de félicitations et de soutien adressée à Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle.

- Publicité-

L’élu d’Athiémé explique sa décision par des liens personnels existants entre lui et le ministre des finances. D’une part, il dit avoir toujours entretenu une relation fraternelle avec feu Nestor Wadagni, père du ministre des Finances. D’autre part, il reconnaît avoir reçu Romuald Wadagni à son domicile, après l’annonce officielle de sa désignation par le président Patrice Talon.

Sous pression de sa base électorale, Léon Basile Ahossi affirme avoir pris acte des attentes de ses militants :

« Ma base m’a dit : maintenant que tu as amorcé ta descente, nous, on ne peut pas tenir dans l’opposition. Il faut que, s’il y a une occasion, on aille à la mouvance. »

- Publicité-

Une position délicate vis-à-vis de son parti

Tout en affichant son soutien à Wadagni, le député dit avoir informé le président de son parti, Boni Yayi, de sa décision.

« J’ai dit au président Yayi Boni : si je ne vais pas là-bas, ce n’est pas bon. J’irai, mais mon cœur restera à LD », a-t-il confié.

Une clarification aux allures de rupture

Cette sortie médiatique met fin aux spéculations sur la position du vice-président de l’Assemblée nationale. Toutefois, son avenir politique immédiat reste incertain.

Va-t-il rendre sa démission pour rejoindre officiellement une formation de la mouvance présidentielle ? Ou choisira-t-il de maintenir une posture intermédiaire, entre fidélité affective à son parti et soutien affiché au candidat du pouvoir ?

- Publicité-

Dans un contexte où chaque ralliement compte à quelques mois de la présidentielle de 2026, la clarification de Léon Basile Ahossi constitue un signal fort qui pourrait influencer l’équilibre fragile au sein de l’opposition.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU

France : le présumé superviseur de l’attentat parisien de 1982 arrêté par les Palestiniens

Afghanistan: un couple britannique remis en liberté, selon un responsable de l’AFP

Soudan: frappe paramilitaire près d’el-Fasher, plusieurs dizaines de morts selon des volontaires locaux

L’armée israélienne annonce une «force sans précédent» à Gaza et appelle à évacuer

France

Diplomatie: la France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali et expulse deux diplomates

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo refuse de soutenir les candidats retenus

Bénin

Dialogue régional de haut niveau sur les architectures de paix: le PNUD et les pays du Golfe de Guinée en conclave à Cotonou

Monde

USA: en instance de divorce avec Offset, Cardi B confirme sa grossesse avec Stefon Diggs

Nucléaire : l’Iran dit avoir proposé une solution «équitable» pour éviter le retour des sanctions

Europe

Boxe: Anthony Joshua bientôt sur un ring au Nigeria ?

VOIR TOUS LES FLASHS