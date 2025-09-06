Présidentielle 2026: le gouvernement répond aux appels à la démission de Romuald Wadagni

Suite à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026, le parti d’opposition Les Démocrates (LD), dirigé par Boni Yayi, a exigé sa démission du poste de ministre de l’Économie, évoquant un potentiel conflit d’intérêts.
En cause: la Direction générale des impôts, sous tutelle du ministère, délivre les quitus fiscaux nécessaires à la validation des candidatures.
Le gouvernement a réagi dès le lendemain par la voix de Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole de l’Exécutif. Lors d’une conférence de presse, il a affirmé :
« Le temps viendra pour le ministre d’État, candidat désigné de la majorité présidentielle, de se mettre en congé du gouvernement. Ce n’est pas l’opposition qui nous apprendra à bien faire les choses ».
Il a également souligné que la période actuelle est cruciale pour la préparation du budget général de l’État pour 2026, et que les équipes du ministère sont pleinement mobilisées.
Le gouvernement assure que Romuald Wadagni prendra ses dispositions « en temps et en heure » pour se consacrer à sa candidature.