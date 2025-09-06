PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
AccueilElections Générales 2026 au BéninPrésidentielle 2026: le gouvernement répond aux appels à la démission de Romuald Wadagni
Bénin

Présidentielle 2026: le gouvernement répond aux appels à la démission de Romuald Wadagni

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.de temps de lecture
Wilfried Léandre Houngbédji, Porte-parole du gouvernement
Wilfried Léandre Houngbédji, Porte-parole du gouvernement
- Advertisement -

Suite à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026, le parti d’opposition Les Démocrates (LD), dirigé par Boni Yayi, a exigé sa démission du poste de ministre de l’Économie, évoquant un potentiel conflit d’intérêts.

En cause: la Direction générale des impôts, sous tutelle du ministère, délivre les quitus fiscaux nécessaires à la validation des candidatures.

- Publicité-

Le gouvernement a réagi dès le lendemain par la voix de Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole de l’Exécutif. Lors d’une conférence de presse, il a affirmé :

« Le temps viendra pour le ministre d’État, candidat désigné de la majorité présidentielle, de se mettre en congé du gouvernement. Ce n’est pas l’opposition qui nous apprendra à bien faire les choses ».

Il a également souligné que la période actuelle est cruciale pour la préparation du budget général de l’État pour 2026, et que les équipes du ministère sont pleinement mobilisées.

- Publicité-

Le gouvernement assure que Romuald Wadagni prendra ses dispositions « en temps et en heure » pour se consacrer à sa candidature.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU
Bénin

Bénin: le MPL de Expérience Tèbè quitte le Cadre de concertation de l’opposition

Bénin

Journée de la jeunesse: Dedras ONG, Care Bénin/Togo et la Cedeao unissent leurs forces pour l’avenir

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau : Embaló reste en poste, l’opposition s’insurge

Mali

Mali : libération de 06 routiers sénégalais selon l’URS

Bénin

Agoué: un vol déjoué dans une église grâce à l’intervention du pasteur et de la police

Bénin

Présidentielle 2026: Bertin Coovi défend Romuald Wadagni et fustige les appels à sa démission

Bénin

Elections générales de 2026: les précisions de la CENA sur le recrutements des agents des postes de vote

Bénin

Présidentielles de 2026 au Bénin: les confessions religieuses souhaitent une rencontre Talon-Yayi

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : qui sont les juges qui décideront des candidatures ?

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Disparition d’Ibrahim Zigui : la famille porte plainte pour enlèvement

VOIR TOUS LES FLASHS