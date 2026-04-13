Présidentielle 2026 : la CENA annonce les grandes tendances ce 13 avril à 23h

La Commission électorale nationale autonome (CENA) prévoit de rendre publiques les grandes tendances de l’élection présidentielle ce 13 avril 2026 à 23 heures.

Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) s’apprête à franchir une étape importante dans le processus électoral en cours. Selon Bip Radio, l’institution annoncera les grandes tendances issues du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026, ce lundi 13 avril à 23 heures.

Cette communication très attendue devrait permettre de dégager une orientation claire des résultats, en attendant leur proclamation officielle par la juridiction compétente. Depuis la fermeture des bureaux de vote, les opérations de dépouillement et de centralisation se poursuivent progressivement sur l’ensemble du territoire.

Dans ce contexte, certaines réactions politiques ont déjà été enregistrées. C’est le cas du candidat du parti FCBE, Paul Hounkpè, qui a notamment pris les devants en reconnaissant la tendance issue des premières remontées. Dans un communiqué, il a déclaré qu’« une avance se dessine en faveur du duo Wadagni – Talata », avant de féliciter le candidat Romuald Wadagni dans un esprit républicain.

Cette posture intervient alors même que les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés.

Pour rappel, la CENA est chargée de l’organisation et de la supervision des élections au Bénin. Elle assure notamment la centralisation des résultats avant leur transmission à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle.