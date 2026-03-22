Présidentielle 2026 : chez Les Démocrates, le choix du chef prend le dessus sur les priorités

Réunis pour fixer leur stratégie pour la présidentielle du 12 avril 2026, Les Démocrates ont finalement été rattrapés par la question du choix de leur nouveau chef, reléguant au second plan les discussions électorales.

Réunis ce dimanche au Chant d’Oiseau à Cotonou, Eric Houndété et les responsables du parti Les Démocrates ont vu leur réunion prendre une tournure inattendue. Initialement consacrée aux grandes orientations du parti en vue de la présidentielle du 12 avril 2026, la rencontre a été rapidement dominée par une autre préoccupation : la désignation d’un nouveau président du parti.

En effet, selon Africaho, plusieurs délégués et coordonnateurs ont estimé qu’il était prioritaire de régler la question du leadership avant toute décision stratégique. Ils ont ainsi demandé que l’ordre du jour soit modifié pour intégrer l’élection ou la désignation du successeur de Boni Yayi à la tête du parti.

Cette proposition a changé le cours des discussions. Pour ses partisans, il est difficile d’aborder sereinement l’élection présidentielle sans une direction clairement établie. Pour d’autres, cette question pourrait être traitée ultérieurement afin de ne pas retarder les décisions liées au scrutin à venir.

Interrogé sur le sujet, Guy Mitokpè, qui a annoncé sa démission du parti quelques heures plus tôt, a indiqué que le choix du nouveau président pourrait être décidé à la fin des travaux ou reporté à une prochaine échéance.

À quelques semaines de la présidentielle, cette situation montre que la question du leadership reste centrale au sein des Démocrates. Elle pourrait influencer les décisions du parti dans les jours à venir.