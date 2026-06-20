Mondial 2026: Ancelotti confirme le retour de Neymar face à l’Ecosse

Forfait pour les deux premiers matchs du Brésil en raison d’une blessure au mollet, Neymar va réintégrer le groupe pour le dernier match de poule contre l’Écosse, a annoncé Carlo Ancelotti après la victoire contre Haïti (3-0).

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a confirmé que Neymar devrait bien figurer dans le groupe pour le dernier match de poules face à l’Écosse, après plusieurs jours de reprise progressive. Touché au mollet juste avant le début de la Coupe du monde, l’attaquant de Santos a manqué les deux premières rencontres de la Seleção, contre le Maroc puis face à Haïti. Une absence prolongée qui a contraint le staff brésilien à gérer avec prudence son retour. Dans le même temps, le Brésil a lancé sa campagne avec des résultats contrastés : un match nul face au Maroc (1-1), avant une victoire plus convaincante contre Haïti (3-0).

Après ce succès, Ancelotti a donné des nouvelles rassurantes de sa star, indiquant que son retour à la compétition se précisait. Selon des propos rapportés par Fabrizio Romano, le technicien italien a expliqué : « Neymar s’entraînera individuellement demain, puis dimanche il reprendra l’entraînement avec le groupe et sera ensuite convoqué pour le match contre l’Écosse. » Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations, Neymar demeure l’une des pièces maîtresses du projet de la Seleção, qui espère désormais pouvoir compter sur lui pour la phase décisive du tournoi.