Au Bénin, un anniversaire pas comme les autres

Ce 20 juin 2026, Romuald Wadagni franchit le cap symbolique de ses cinquante ans. En soi, l’événement relève de la vie privée. Mais lorsqu’il s’agit d’un chef de l’État fraîchement installé au sommet de la République, même l’anniversaire devient matière publique, prétexte à démonstration, à allégeance et, parfois, à surenchère.

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Il est des anniversaires qui dépassent la seule comptabilité des années. Celui de Romuald Wadagni appartient à cette catégorie particulière des dates qui invitent, au-delà du protocole, à mesurer une trajectoire. À cinquante ans, le président béninois incarne, pour une partie de l’opinion, l’image d’une génération arrivée aux responsabilités avec le langage de la rigueur, de la compétence et de la modernité. Son parcours, longtemps associé à la gestion des finances publiques, lui a construit une stature d’homme de méthode, attentif aux équilibres, aux chiffres, aux réformes et à la projection de l’État dans le temps long.

Cette perception explique sans doute l’élan observé autour de son anniversaire. Pour ses soutiens, Romuald Wadagni n’est pas seulement le détenteur actuel de la magistrature suprême ; il représente aussi une promesse politique, celle d’un pouvoir jeune dans son énergie, technocratique dans son approche et ambitieux dans son discours. Qu’on partage ou non cet enthousiasme, il faut reconnaître que l’homme suscite une forme d’adhésion construite autour de la discipline, de la maîtrise de soi et d’une certaine idée de l’efficacité publique.

Ainsi, depuis le matin, les réseaux sociaux ont pris les allures d’un vaste livre d’or numérique. Artistes, entreprises, sociétés de téléphonie mobile, personnalités publiques, anonymes enthousiastes et courtisans plus ou moins inspirés rivalisent de formules, de visuels, de montages et d’envolées lyriques pour souhaiter un joyeux anniversaire au président. Chacun veut trouver le mot juste, l’image la plus élégante, la formule la plus mémorable. Chacun veut, surtout, être vu dans le grand cortège des hommages.

Il y a, dans cette profusion, quelque chose de révélateur. Elle dit l’époque, où la proximité réelle ou supposée avec le pouvoir se met en scène à ciel ouvert. Elle dit aussi cette culture politique dans laquelle le moindre événement touchant au premier personnage de l’État devient une occasion d’affichage, de positionnement et parfois de calcul. L’anniversaire cesse alors d’être une simple marque de civilité pour devenir un exercice de communication.

Certains messages relèvent de la courtoisie institutionnelle. D’autres témoignent d’une affection sincère. Mais à force de vouloir sublimer l’instant, quelques publications finissent par verser dans l’emphase excessive. Les mots grossissent, les images s’alourdissent, les intentions se devinent trop clairement. Ce qui devait être un hommage devient par endroits un concours de zèle, où l’imagination, au lieu d’élever le propos, le pousse dangereusement vers le burlesque.

La République n’interdit pas l’élégance des vœux. Elle n’exclut pas non plus la reconnaissance, ni même l’admiration. Mais elle gagne toujours à garder une certaine mesure. Car le respect d’une fonction n’a pas besoin d’ornements disproportionnés pour être audible. Et l’estime portée à un homme public ne se mesure pas à la taille d’un visuel, à l’intensité d’un slogan ou à la démesure d’une formule.

En définitive, cet anniversaire aura moins montré l’âge du président que le rapport d’une partie de la société au pouvoir. À cinquante ans, Romuald Wadagni reçoit des vœux. Autour de lui, d’autres cherchent surtout à se signaler. C’est peut-être cela, le vrai spectacle du jour.