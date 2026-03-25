Présidentielle 2026: BUS embarque des vendeurs d’essence pour le duo Wadagni – Talata

En escale à Sainte Cécile ce mercredi, dans le cadre de l’opération « B.U.S CHEZ VOUS », le BUS a embarqué de nouveaux passagers. Il s’agit des membres de l’Association des acteurs d’assainissement du secteur des produits pétroliers (AAASPP). Un ralliement qui vient renforcer la dynamique de mobilisation autour du duo Wadagni-Talata, en vue de la présidentielle du 12 avril 2026. L’adhésion officielle à la plateforme s’est tenue en présence du représentant du coordonateur national de la plateforme, Innoncent ADJIDE, des autorités politico-administratives et de la population.

La dynamique autour de la présidentielle du 12 avril 2026 continue de s’intensifier. L’Association des acteurs d’assainissement du secteur des produits pétroliers (AAASPP) a officialisé son adhésion à la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS), affichant clairement son engagement en faveur du duo Romuald Wadagni – Mariam Talata. Organisée ce mercredi à Sainte Cécile, à l’occasion de l’installation des bureaux départementaux et communaux du Littoral, la cérémonie a rapidement dépassé le cadre corporatiste pour prendre des allures de meeting de mobilisation électorale.

Structuration du secteur et appel à la discipline

Dans une intervention solennelle, le secrétaire général de l’AAASPP, Vodounon Edouard, a rappelé les enjeux internes du secteur : « L’installation de ces bureaux départementaux et communaux constitue une étape majeure dans la structuration et la consolidation de notre association », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’un encadrement rigoureux.

Face aux dérives observées, il a appelé à un changement de comportement : « Il est impératif de mettre fin à certaines pratiques », citant notamment « le non-respect des prix », « la vente anarchique » ou encore « la fraude douanière ». Avant de souligner l’exigence de professionnalisation : « Le respect de ces normes est une exigence fondamentale. Il garantit la sécurité des populations, protège nos activités et renforce la crédibilité de notre profession. »

Présidentielle 2026: BUS embarque des vendeurs d’essence pour le duo Wadagni – Talata

Une mobilisation assumée en faveur du pouvoir

Au-delà de la structuration, le message politique a été clairement assumé. Le président de l’AAASPP, Henri Comlan Assogba, a salué la montée en puissance du secteur : « Cette mobilisation exceptionnelle (…) est la preuve vivante que le secteur de l’essence informelle est debout, organisé, conscient de son rôle et prêt à faire entendre sa voix. »

Reconnaissant les réformes engagées sous le président Patrice Talon, il a insisté sur la nécessité de traduire cette reconnaissance dans les urnes : « Le 12 avril 2026, sortez massivement pour accomplir votre devoir civique. C’est un acte de reconnaissance, un message fort et une démonstration de notre puissance collective. »

Le président de l’AAASPP, Henri Comlan Assogba

BUS, un outil de mobilisation de masse

Représentant la plateforme BUS, Innocent Adjidé a donné le ton d’une campagne de terrain structurée : « Vous devez aller de maison en maison pour sensibiliser les populations afin qu’elles sortent massivement le 12 avril 2026 pour voter pour le porteur du projet de société “Plus loin, ensemble”. »

Un appel relayé par le facilitateur Aubin Adoukonou, qui insiste sur l’urgence de l’engagement : « L’objectif est clair : obtenir un taux de participation très élevé. » Dans les rangs, le message est reçu cinq sur cinq : la bataille se gagnera sur le terrain, au contact direct des populations.

Représentant la plateforme BUS, Innocent Adjidé

Une stratégie d’élargissement assumée

Cette adhésion illustre la stratégie de la plateforme BUS, portée par Christian Yenoussi, qui multiplie les ralliements à travers le pays. Lancée le 12 février, l’initiative revendique déjà près de 200 mouvements et associations. Se voulant inclusive, la plateforme insiste sur sa nature non partisane tout en assumant son rôle dans la mobilisation électorale.

Les responsables rappellent d’ailleurs que ses portes « restent ouvertes à tous », dans une logique de rassemblement autour du projet défendu par le candidat Wadagni.

Présidentielle 2026: BUS embarque des vendeurs d’essence pour le duo Wadagni – Talata

Un secteur clé dans la bataille électorale

Avec cette adhésion, les acteurs de l’essence informelle entendent désormais jouer un rôle central dans la campagne. Leur poids dans l’économie nationale et leur forte implantation locale en font un relais stratégique. « Nous ne sommes pas une association de circonstance (…) nous sommes une organisation solide, structurée et crédible », a martelé Henri Comlan Assogba.

À moins de trois semaines du scrutin, le message est clair : la mobilisation est lancée. Et du côté de l’AAASPP, le choix est désormais assumé: transformer leur organisation en force électorale au service du duo Wadagni–Talata.