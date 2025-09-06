Présidentielle 2026: Bertin Coovi défend Romuald Wadagni et fustige les appels à sa démission

- Advertisement -

Le débat autour de la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 continue de susciter de vives réactions sur la scène politique béninoise. Alors que le parti Les Démocrates (LD) exige la démission du ministre de l’Économie, des Finances et de la Coopération, désigné candidat de la mouvance présidentielle, l’acteur politique Bertin Coovi a pris position dans une vidéo diffusée sur TikTok.

Dans son intervention, Coovi rejette fermement les appels à la démission, qu’il juge infondés. Il rappelle qu’en 2016, Lionel Zinsou, alors Premier ministre et candidat désigné par le président Boni Yayi, avait maintenu ses fonctions jusqu’à l’échéance électorale, malgré les critiques.

« À l’époque, j’avais moi-même demandé sa démission, mais Boni Yayi avait refusé. Lionel Zinsou n’a jamais démissionné. C’est donc Yayi Boni qui a établi la règle, et cette règle doit valoir aujourd’hui », affirme-t-il.

Bertin Coovi va plus loin en pointant du doigt certains responsables de LD, qu’il accuse d’avoir soutenu cette posture à l’époque.

« Ce qui était vrai hier peut l’être aujourd’hui », conclut-il, en appelant Romuald Wadagni à rester en poste.

Tout en reconnaissant que le choix de démissionner peut relever d’une stratégie personnelle, il insiste sur le fait qu’aucune pression extérieure ne devrait dicter cette décision.

« Il n’y a pas de démission, surtout pas parce qu’eux le demandent. Maintenant, si tu estimes qu’il faut démissionner pour mieux t’occuper de tes militants et soutiens, ça c’est un autre débat. Mais pas parce que Les Démocrates l’exigent », martèle-t-il.