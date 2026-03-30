Présidentielle 2026: au Nigeria, la diaspora béninoise entre en campagne pour Wadagni

Réunis ce dimanche 29 mars pour un meeting inédit orchestré par Bénin Uni et Solidaire (BUS), plus d’un millier de Béninois du Nigéria ont été mobilisés et appelés à peser dans le scrutin du 12 avril, en faveur de Romuald Wadagni.

C’est une première qui marque les esprits. Dimanche 29 mars 2026, la diaspora béninoise au Nigéria a accueilli un meeting de mobilisation inédit en faveur de Romuald Wadagni, à l’initiative de la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS). Organisé avec le soutien de l’ONG Diaspo-Bénin et de la Fédération des Béninois résidant au Nigeria, le rassemblement a réuni plus d’un millier de compatriotes, venus s’informer et s’engager à quelques jours de l’échéance présidentielle.

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Dans une ambiance à la fois studieuse et militante, les participants ont été sensibilisés à leur rôle stratégique dans le processus électoral, notamment en tant que relais d’influence auprès de leurs familles restées au pays. « C’est vous qui orientez les votes dans vos familles respectives au village. Envoyez donc des signaux forts dans vos familles respectives au Bénin, sensibilisez et convainquez vos parents à sortir massivement le 12 avril prochain pour voter utile, le candidat Romuald Wadagni », a martelé le coordonnateur national de BUS, Christian Yenoussi.

Coordonnateur national de BUS, Christian Yenoussi.

Au cœur des échanges, une conviction : la diaspora constitue un levier décisif dans la mobilisation électorale. « Le vote est un droit civique et il est une première force pour le patriote de participer à la prise des décisions de construction de son pays », a insisté le coordonnateur, appelant à une implication active de tous.

Sur place, l’adhésion est manifeste. « BUS est une chance grâce à laquelle nous, les Béninois vivant au Nigeria, avons des informations objectives et authentiques sur le candidat Wadagni et son projet de société », a souligné Hounnou Jules. Même tonalité du côté des responsables associatifs. Le président de la Fédération des organisations des Béninois du Nigeria, Adanklounon Cyrille, a promis de « veiller à la mise en œuvre des stratégies définies afin que tous les Béninois vivant dans la République fédérale du Nigeria aient l’information », tandis que Christophe Sossou Agningban, représentant des Béninois de Lagos, a assuré de la « détermination » de ses membres à relayer le mot d’ordre.

Au-delà de la mobilisation immédiate, les participants ont salué une démarche jugée « inédite », appelant à la pérennisation de ces rencontres sous forme de cadres d’échanges réguliers. Une attente qui témoigne de la dynamique enclenchée par BUS, dont la stratégie consiste à investir les espaces que le candidat ne peut couvrir lui-même en période de campagne.

« Nous avons réfléchi, analysé et compris que le candidat ne peut pas parcourir toutes les villes du Bénin et toutes les diasporas béninoises en deux semaines. Fort de cela, nous avons décidé de descendre là où le candidat ne peut aller pour mobiliser et conquérir », a expliqué Christian Yenoussi. Dans cette course contre la montre, la plateforme entend jouer pleinement son rôle de force de terrain, convaincue que rien n’est acquis. À rebours de tout triomphalisme, BUS martèle un message clair : l’élection se gagnera par la mobilisation, partout — y compris au sein de la diaspora.

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