Présidentielle 2026 au Bénin: Wadagni et Talata officiellement investis à Parakou le 4 octobre

La mouvance présidentielle affine sa stratégie en vue de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Son candidat unique, Romuald Wadagni, et sa colistière, la vice-présidente sortante Mariam Chabi Talata, seront officiellement présentés à la nation le samedi 4 octobre 2025 à Parakou.

Le choix de la capitale du septentrion n’est pas anodin. Carrefour politique et ville stratégique, Parakou incarne la volonté de la majorité présidentielle d’ancrer davantage son influence dans le nord et de donner à l’investiture une dimension nationale.

Le duo Wadagni–Talata est présentée par les stratèges de la mouvance comme un tandem équilibré, porteur à la fois de continuité et de renouveau. Le binôme entend consolider les acquis du régime Talon tout en séduisant de nouveaux électorats : les jeunes, les femmes et les populations du septentrion.

Le signal d’une campagne décisive

Cette cérémonie d’investiture marquera le véritable coup d’envoi des mobilisations politiques en vue du scrutin présidentiel.

Dans un contexte où les regards se tournent vers l’« après-Talon », le ticket Wadagni–Talata se positionne déjà comme le porte-étendard d’une majorité qui veut à la fois rassurer et convaincre.