PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
AccueilElections Générales 2026 au BéninPrésidentielle 2026 au Bénin: Wadagni et Talata officiellement investis à Parakou le 4 octobre
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Wadagni et Talata officiellement investis à Parakou le 4 octobre

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.de temps de lecture
Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances du Bénin
Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances du Bénin
- Advertisement -

La mouvance présidentielle affine sa stratégie en vue de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Son candidat unique, Romuald Wadagni, et sa colistière, la vice-présidente sortante Mariam Chabi Talata, seront officiellement présentés à la nation le samedi 4 octobre 2025 à Parakou.

Le choix de la capitale du septentrion n’est pas anodin. Carrefour politique et ville stratégique, Parakou incarne la volonté de la majorité présidentielle d’ancrer davantage son influence dans le nord et de donner à l’investiture une dimension nationale.

- Publicité-

Le duo Wadagni–Talata est présentée par les stratèges de la mouvance comme un tandem équilibré, porteur à la fois de continuité et de renouveau. Le binôme entend consolider les acquis du régime Talon tout en séduisant de nouveaux électorats : les jeunes, les femmes et les populations du septentrion.

Le signal d’une campagne décisive

Cette cérémonie d’investiture marquera le véritable coup d’envoi des mobilisations politiques en vue du scrutin présidentiel.

- Publicité-

Dans un contexte où les regards se tournent vers l’« après-Talon », le ticket Wadagni–Talata se positionne déjà comme le porte-étendard d’une majorité qui veut à la fois rassurer et convaincre.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU

Crise entre Paris et Bamako : suspension de la coopération antiterroriste et expulsion de deux diplomates

Gaza : nouvel veto américain au Conseil de sécurité face aux appels au cessez-le-feu

Séisme 7,8 au large de l’Extrême-Orient russe, alerte au tsunami

Vendredi, l’ONU vote au Conseil de sécurité sur des sanctions contre l’Iran

Geir Pedersen, envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, annonce sa démission

Donald Trump quitte le Royaume‑Uni après deux jours de visite d’État

Gaza : l’armée israélienne recommande de suspendre l’aide jordanienne après l’attaque d’Allenby

Grève : antennes et site de RFI perturbés

Gaza : Macron affirme qu’Israël détruit totalement sa crédibilité

Bénin

Classement FIFA: le Bénin gagne trois places

VOIR TOUS LES FLASHS