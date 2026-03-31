Présidentielle 2026 au Bénin: Paul Hounkpè présente sa stratégie pour le secteur de la santé

Dans son projet de société pour le septennat 2026-2033, Paul Hounkpè, candidat de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a détaillé un diagnostic du système de santé national et formulé un ensemble de mesures destinées à améliorer durablement l’accès et la qualité des soins.



À l’occasion d’un meeting de campagne tenu le 29 mars 2026, il a affirmé que le Bénin n’a pas besoin d’investir prioritairement dans des « hôpitaux cinq étoiles », mais plutôt dans des centres de santé de proximité mieux répartis sur le territoire.

Pour étayer son propos, il a évoqué une expérience personnelle : alors qu’il était maire, il a été alerté du cas d’une femme en travail dont la prise en charge a été retardée par l’éloignement du centre de santé et des voies d’accès difficiles, conduisant à son décès.



Le projet de société du candidat souligne que le profil épidémiologique du Bénin est toujours marqué par une forte mortalité maternelle et infantile, la persistance des maladies transmissibles, la progression des maladies non transmissibles ainsi que la menace de flambées épidémiques.

Il met en avant la faible performance du système sanitaire comme un obstacle majeur à la santé publique. Sur la base de ce diagnostic, Paul Hounkpè propose plusieurs axes d’action :

l’instauration d’une politique de prise en charge des dialysés et une intensification de la lutte contre des maladies telles que le paludisme et le VIH/sida, en partenariat avec les organisations internationales ;

le renforcement du système de santé pour garantir un accès équitable et solidaire aux soins, avec comme objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile ;

la prise en charge des personnes du troisième âge ;

des mesures pour responsabiliser et motiver les professionnels de santé, renforcer la formation des spécialistes et encourager les partenariats public-privé ;

l’augmentation du nombre de relais communautaires et l’amélioration de leurs conditions de travail.



Ces propositions s’inscrivent dans un projet conçu pour répondre aux défis structurels du secteur, en mettant l’accent sur la proximité des services, la prévention et l’inclusion des populations vulnérables.

