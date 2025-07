Présidentielle 2026 au Bénin: Fred Adriano Houénou candidat à l’investiture du BR

Fred Adriano Houénou, membre du Bureau Politique du Bloc Républicain, a officiellement déposé sa demande d’investiture pour l’élection présidentielle de 2026.

Fred Adriano Houénou veut porter la voix du Bloc Républicain à la présidentielle de 2026. Le lundi 28 juillet 2025, le politicien a déposé, auprès des instances dirigeantes de son parti, sa lettre de demande d’investiture pour le scrutin présidentiel de l’an prochain.

Dans un communiqué officiel rendu public ce mardi 29 juillet, il annonce également avoir informé, dans une démarche républicaine, les anciens chefs d’État béninois ainsi que le président de l’Assemblée nationale.

Selon l’intéressé, cette initiative est motivée par un double impératif. Il entend consolider les acquis de la dernière décennie et relever les défis persistants qui freinent le développement du pays. Houénou évoque notamment les inégalités entre les riches et les pauvres, entre les zones urbaines et les zones marginalisées, ainsi que le découragement des jeunes générations.

« Les formidables avancées enregistrées par notre pays depuis une décennie méritent d’être consolidées », affirme-t-il. « Mais les fractures sociales, territoriales et générationnelles exigent un nouvel élan de justice, de proximité et d’engagement », ajoute-t-il.

Une candidature aux accents de rupture dans la fidélité

L’engagement de Fred Adriano Houénou s’inscrit dans une dynamique d’alternance pacifique, en cohérence avec les valeurs du Bloc Républicain. Dans sa déclaration, il affirme vouloir œuvrer pour un Bénin « juste, fort et solidaire » en restant fidèle aux idéaux de justice, de solidarité et de modernisation.

« Je réaffirme, à travers cet acte solennel, mon engagement total à œuvrer pour une alternance dans la continuité, fidèle aux valeurs de justice, de solidarité nationale et de modernisation républicaine », a-t-il déclaré.

En s’érigeant en porte-étendard de la jeunesse, des territoires oubliés et des classes défavorisées, Fred Houénou cherche à donner un souffle nouveau à la gouvernance, dans un esprit de proximité et d’écoute des citoyens. Il conclut son communiqué par un appel à l’unité nationale

« Ensemble, portons haut l’espérance d’un Bénin juste, fort et solidaire. Debout la Nation ! »

La balle est désormais dans le camp du Bureau politique du Bloc Républicain, qui devra trancher sur son investiture dans les semaines à venir.