Présidentielle 2026 au Bénin: Boni Yayi brise le silence sur la désignation du duo candidat du parti Les Démocrates

L’ancien président Boni Yayi a rassuré l’opinion publique sur la transparence du processus de désignation du candidat du parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026.

L’ex-chef d’État a levé toute équivoque sur son rôle dans le processus de choix du duo candidat des démocrates. « Je vous rassure que le processus est en cours au sein de notre parti politique. Le Président ne choisira personne de manière solitaire », a-t-il déclaré.

Dans sa déclaration, il a insisté sur le respect du calendrier électoral qui fixe au 14 octobre 2025 la date limite pour désigner le candidat.

« Conformément au calendrier électoral, le 14 octobre 2025, au plus tard en ce qui concerne la présidentielle, le parti se mobilise, nous allons vers le choix du candidat. Je vous rassure que le processus est en cours au sein de notre parti politique. Le Président ne choisira personne de manière solitaire. Je vous donne cette assurance », a-t-il rassuré.

« Ça va se faire dans la transparence, conformément à nos dispositions réglementaires et statutaires. Nous avons des instances qui vont se retrouver. Et déjà, nous sommes en train de mettre en place des comités ad hoc qui vont nous aider à cet effet. »

Une alternance démocratique pacifique

Au-delà de la simple compétition électorale, Boni Yayi a replacé l’enjeu dans une perspective nationale. « Le choix du parti, naturellement, un parti politique est créé pour prendre le pouvoir. Mais pas seulement pour cela. Il est créé pour défendre l’idéal, la défense des intérêts du peuple », a-t-il insisté.

Il a réaffirmé l’objectif des Démocrates qui est d’instaurer « une véritable alternance démocratique pacifique » qui permettra de mettre en place une gouvernance « transparente, inclusive, consensuelle, marquée par le dialogue politique, économique, social et sécuritaire ».

Boni Yayi n’a pas manqué d’avertir ses troupes sur les épreuves à venir. « Il faut qu’il y ait une bonne sélection. », a-t-il mis en garde. Selon lui, la remise des parrainages n’était que « la première épreuve, la plus importante », et la suite exigera plus de détermination et de discipline collective.

Alors que Les Démocrates annoncent une désignation transparente et collégiale de leur candidat, la majorité présidentielle a déjà pris une longueur d’avance. Le 31 août 2025, elle a officialisé le choix de Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, comme candidat unique à la présidentielle de 2026.