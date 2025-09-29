Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ibrahim Traoré alerte sur les risques pour les Burkinabè

Le président burkinabè, Ibrahim Traoré, a exprimé le 28 septembre 2025 ses inquiétudes concernant l’élection présidentielle prévue en Côte d’Ivoire en octobre, craignant des violences touchant la diaspora burkinabè.

Lors d’un entretien de 90 minutes diffusé sur la télévision nationale, Traoré a souligné l’importance de la stabilité ivoirienne pour la sécurité des Burkinabè vivant dans le pays voisin. « Nous avons beaucoup de compatriotes là-bas. Nous ne voulons pas qu’il y ait des crises », a-t-il déclaré.

Le président burkinabè s’est appuyé sur le souvenir des violences électorales passées, notamment les opérations Bagui, qui avaient fortement affecté sa communauté. Cette mémoire explique la vigilance d’Ouagadougou face au scrutin à venir, Traoré redoutant que l’histoire ne se répète.

Les relations entre Abidjan et Ouagadougou restent tendues depuis l’arrivée de Traoré au pouvoir. Le président a évoqué la rupture avec le gouvernement ivoirien après des désaccords sur la politique régionale, qu’il qualifie de preuve de l’indépendance de sa politique révolutionnaire.

Au-delà des enjeux électoraux, Traoré a alerté sur la fragilité de la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire. Selon lui, la stabilité actuelle repose sur des équilibres précaires susceptibles de s’effondrer si des crises éclataient pendant ou après le scrutin.