Première famille arrivée au Royaume-Uni via l’accord migratoire franco‑britannique

Par BENIN WEB TV
Les premiers migrants transférés dans le cadre de l’accord migratoire France‑Royaume‑Uni sont arrivés mercredi 24 septembre, a indiqué une source gouvernementale britannique. Il s’agit d’une famille de trois personnes, dont un enfant en bas âge, déplacée outre‑Manche conformément à l’accord conclu cet été. Quatre migrants ont par ailleurs été expulsés vers la France. Cet accord prévoit le retour en France des personnes ayant rejoint le Royaume‑Uni à bord de petits bateaux, en contrepartie de l’envoi vers le Royaume‑Uni de migrants présents en France, selon le principe dit « un pour un ».

