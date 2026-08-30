Premier League : triplé de Bruno Fernandes, Manchester United s’impose face à Ipswich (5-2)

Une semaine après sa défaite surprise face à Hull City, Manchester United a décroché sa première victoire de la saison en dominant Ipswich Town (5-2), porté par un triplé et une passe décisive de son capitaine Bruno Fernandes.

Manchester United a décroché sa première victoire de la saison en battant Ipswich Town (5-2), dimanche 30 août 2026 à Old Trafford, à l’occasion de la 2e journée de Premier League. Le capitaine Bruno Fernandes a été l’artisan de ce succès avec un triplé et une passe décisive, une semaine après la défaite surprise des Red Devils face au promu Hull City (2-0).

Ipswich, également promu cette saison, a pourtant donné du fil à retordre aux hommes de Michael Carrick. Leif Davis a ouvert le score pour les Tractor Boys d’une frappe du gauche à la 29e minute, avant que Bruno Fernandes n’égalise juste avant la pause, à la conclusion d’une action initiée par Matheus Cunha.

Le match a basculé au retour des vestiaires. Une frappe de Harry Maguire, déviée dans son propre but par John Greaves, a offert l’avantage à Manchester United (56e), avant qu’un penalty concédé sur Cunha ne permette à Fernandes de transformer un deuxième but (61e). Le milieu portugais a complété son triplé sept minutes plus tard, puis délivré une passe décisive pour le but de Bryan Mbeumo (83e).

Ipswich a réduit l’écart dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Chuba Akpom, sans changer l’issue de la rencontre. Avec ce triplé, Bruno Fernandes en signe un deuxième en Premier League, comme en 2021 face à Leeds, à chaque fois lors du premier match à domicile de Manchester United dans l’exercice en cours.

Manchester United évite un pire départ

Cette victoire évite à Manchester United de débuter une saison de Premier League par deux défaites consécutives face à des clubs promus. Les Red Devils avaient concédé leur revers initial le 22 août face à Hull City, également néo-promu en Premier League.

Manchester United se retrouve désormais devant Ipswich Town à la différence de buts dans ce début de classement encore très resserré.