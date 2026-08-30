Ligue 1 : Rennes arrache sa première victoire de la saison face au Mans (3-2)

Réduits à dix pendant plus d'une heure, les Manceaux ont résisté jusqu'aux arrêts de jeu, où un penalty transformé par Estéban Lepaul a offert au Stade Rennais son premier succès de la saison, dimanche à domicile face au Mans (3-2).

Le Stade Rennais a décroché sa première victoire de la saison en battant Le Mans (3-2), dimanche 30 août 2026 au Roazhon Park, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Portés par un doublé d’Estéban Lepaul, dont un penalty transformé dans les arrêts de jeu, les Rennais ont dû batailler jusqu’au bout face à un promu manceau réduit à dix pendant plus d’une heure.

Lepaul a ouvert le score dès la 5e minute, avant que Valentin Rongier ne double la mise à la 26e. Le Mans a aussitôt réagi par l’intermédiaire de Louis Mafouta, auteur d’un doublé personnel : une première réduction du score à la 30e minute, puis l’égalisation sur penalty à la 54e, au retour des vestiaires.

La rencontre a basculé à la 68e minute, lorsque Djibril Sidibé, entré en jeu quelques secondes plus tôt, a été expulsé pour une intervention dangereuse sur Lepaul. Réduit à dix, Le Mans a résisté jusqu’aux arrêts de jeu, où l’arbitre a accordé un penalty à Rennes pour une main de Noa Boissé. Lepaul l’a transformé pour offrir la victoire aux siens.

Le Mans a cru arracher un ultime penalty dans la foulée, mais la décision a été annulée après intervention de l’arbitrage vidéo pour une position de hors-jeu. Avec ce doublé, Lepaul porte son total à trois buts en deux journées et occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1, à égalité avec Mafouta.

Un nul concédé au PSG effacé

Ce succès permet au Stade Rennais d’effacer le nul concédé une semaine plus tôt face au Paris Saint-Germain (2-2) lors de la 1re journée. Avec quatre points, l’équipe bretonne occupe désormais la 5e place du championnat, à égalité de points avec Lyon et Troyes.

Pour Le Mans, promu cette saison en Ligue 1, cette défaite ne remet pas en cause une entame de championnat jugée solide malgré l’infériorité numérique subie pendant plus d’une heure de jeu.