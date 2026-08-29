Premier League : Liverpool concède le nul contre Nottingham Forest à Anfield

Mené deux fois, Liverpool a arraché le 2-2 samedi 29 août grâce à Victor Muñoz, buteur à la 82e minute pour sa première réalisation avec le club.

Liverpool a concédé le nul 2-2 face à Nottingham Forest samedi 29 août 2026 à Anfield, lors de la 2e journée de Premier League, en revenant à deux reprises au score.

Nottingham Forest a ouvert la marque à la 24e minute par Dan Ndoye. Liverpool a répliqué à l’heure de jeu grâce à Alexander Isak, avant de se retrouver de nouveau mené sur un penalty transformé par Morgan Gibbs-White.

Victor Muñoz a finalement permis aux Reds d’éviter la défaite en égalisant à la 82e minute. L’attaquant a inscrit à cette occasion son premier but avec Liverpool.

Le scénario du match a obligé Liverpool à courir derrière le score après l’ouverture de Ndoye puis après le penalty de Gibbs-White. Le 2-2 a été scellé dans le dernier quart d’heure après une rencontre restée indécise jusqu’au bout.

L’égalisation de Muñoz à la 82e minute a constitué le dernier tournant du match et a offert un point à Liverpool à Anfield.