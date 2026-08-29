Ligue 1 : Lyon retrouve Le Havre après son élimination contre Fenerbahçe

L'OL reçoit le HAC samedi soir au Groupama Stadium pour la 2e journée de Ligue 1, avec l'objectif de confirmer son succès initial à Toulouse après son élimination en barrage de Ligue des champions.

L’Olympique lyonnais reçoit Le Havre samedi 29 août à 20h45 au Groupama Stadium pour la 2e journée de Ligue 1, trois jours après son élimination contre Fenerbahçe en barrage de la Ligue des champions. L’OL aborde ce rendez-vous avec l’enjeu d’enchaîner en championnat après son succès d’ouverture à Toulouse.

Lyon a lancé sa saison de Ligue 1 par une victoire 2-0 sur la pelouse toulousaine le 22 août. Entre-temps, le club rhodanien a vu sa campagne européenne s’arrêter face à Fenerbahçe, après un nul 1-1 à l’aller puis une défaite 2-1 au retour le 26 août.

Pour cette réception du HAC, Paulo Fonseca a indiqué le 28 août que Julien Duranville était forfait en raison d’une petite blessure au genou survenue après le match de Toulouse. L’entraîneur lyonnais devra donc composer sans l’ailier pour cette deuxième sortie de la saison en championnat.

Le Havre aborde ce début de saison avec Félix Mambimbi et Stephan Zagadou parmi ses principaux indisponibles. Le coup d’envoi de la rencontre est fixé à 20h45 au Groupama Stadium.