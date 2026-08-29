Crystal Palace : Jean-Philippe Mateta absent au moins quatre semaines

Pierre Sage a indiqué après la défaite 4-1 contre Manchester City que l'attaquant français souffre d'un problème musculaire survenu à l'entraînement individuel, un contretemps qui frappe Palace à la veille de la fin du mercato.

Jean-Philippe Mateta pourrait manquer au moins quatre semaines à Crystal Palace après une blessure musculaire survenue lors d’un travail individuel, a déclaré l’entraîneur Pierre Sage vendredi 28 août, après la défaite 4-1 des Eagles contre Manchester City à Selhurst Park.

L’attaquant français n’avait pas participé à cette rencontre, et son indisponibilité prive Palace d’un avant-centre important au moment où le club entame sa saison de Premier League sous pression après ce lourd revers à domicile.

Cette blessure intervient aussi alors que l’avenir contractuel du joueur reste incertain. BBC Sport et The Guardian rapportent que Mateta conteste la validité des dix derniers mois de son engagement, tandis que Crystal Palace considère le contrat comme valable jusqu’en juin 2027 après l’activation d’une option en 2024.

Pierre Sage a précisé que la blessure remontait à deux jours avant le match contre Manchester City. Mateta avait encore joué lors de la défaite 2-0 sur le terrain d’Everton le 22 août, avant d’être forfait six jours plus tard.