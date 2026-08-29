Népal : la reconstruction après les crues pourrait coûter plusieurs milliards de dollars

Alors que les secours se poursuivent après les crues du 26 août dans la zone de la Bhote Koshi, Katmandou fait état de 626 corps retrouvés, d’environ 2 400 disparus et demande une aide technique ciblée.

Le ministre népalais des Affaires étrangères Shisir Khanal a déclaré le 29 août que la reconstruction et la réhabilitation après les crues de la Bhote Koshi pourraient coûter plusieurs milliards de dollars, tandis que les opérations de secours restent en cours dans ce secteur du Népal frappé trois jours plus tôt.

Les crues éclair ont touché la zone de la Bhote Koshi le 26 août 2026. Elles ont causé des dégâts majeurs sur les habitations, les routes, les ponts, les installations hydroélectriques et d’autres infrastructures critiques, selon les autorités népalaises.

Selon le ministère népalais des Affaires étrangères, 626 corps avaient été retrouvés au 29 août et environ 2 400 personnes restaient portées disparues. Le même ministère a indiqué que plus de 4 450 personnes avaient déjà été secourues, dont plus de 187 ressortissants étrangers.

Katmandou demande une aide étrangère spécialisée pour les secours en tunnel, la recherche de survivants, la médecine légale, les analyses ADN et la conservation des corps. Le ministère précise qu’une équipe indienne spécialisée pour les secours en tunnel a déjà été mobilisée et qu’une équipe chinoise est attendue.

Le ministre népalais des Finances Swarnim Wagle a, de son côté, estimé à 4 à 5 milliards de dollars les besoins de reconstruction, un chiffrage plus précis que l’évaluation en plusieurs milliards avancée par le chef de la diplomatie.