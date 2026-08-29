Liverpool-Nottingham Forest: horaire, diffusion et contexte du match à Anfield

Liverpool accueille Nottingham Forest samedi 29 août à Anfield pour la 2e journée de Premier League. Le coup d'envoi sera donné à 12 h 30 au Royaume-Uni et à 13 h 30 en France, avec des diffuseurs distincts selon les deux marchés.

Liverpool reçoit Nottingham Forest samedi 29 août à Anfield pour la 2e journée de Premier League, avec un coup d’envoi fixé à 12 h 30 au Royaume-Uni et à 13 h 30 en France. Le club de la Mersey dispute son premier match de championnat à domicile de la saison après son nul 2-2 à Newcastle lors de l’ouverture.

Au Royaume-Uni, la rencontre est annoncée sur TNT Sports 1 et TNT Sports Ultimate, avec une diffusion en streaming sur HBO Max pour ce marché. En France, CANAL+ la programme à 13 h 30.

Liverpool cherchera une première victoire en championnat devant son public après avoir laissé échapper deux points à Newcastle. Cette affiche ouvre sa campagne à Anfield en Premier League 2026-2027.

Nottingham Forest arrive dans un contexte plus délicat. Le club a d’abord perdu 1-0 contre Leeds lors de la première journée, puis 2-0 contre le même adversaire en Coupe de la Ligue un peu plus de 72 heures plus tard.

Forest se présentera toutefois à Anfield avec le souvenir de ses deux dernières visites en championnat, conclues par des succès 1-0 en septembre 2024 puis 3-0 en novembre 2025. La Premier League avait placé cette rencontre sur le créneau de 12 h 30 BST dans ses ajustements de diffusion annoncés le 7 juillet 2026.