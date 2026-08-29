Islande : vote sur la reprise des négociations d’adhésion à l’UE

Le référendum consultatif du 29 août ne porte pas sur une entrée immédiate dans l’Union européenne. La campagne, très serrée, s’est cristallisée autour de la pêche, de la souveraineté et de la sécurité.

Les Islandais votent samedi 29 août dans un référendum consultatif sur la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne, un scrutin serré qui doit d’abord décider si Reykjavik rouvre ou non les discussions avec Bruxelles.

Le vote ne porte pas sur une entrée immédiate dans l’UE. Le gouvernement islandais cherche d’abord à obtenir un mandat politique sur la réouverture des négociations, suspendues depuis 2013.

Selon l’institut Maskína, le dernier sondage réalisé du 21 au 25 août donnait 51,3 % au oui et 48,7 % au non parmi les électeurs ayant choisi un camp, illustrant une campagne encore ouverte à la veille du scrutin.

La pêche reste au centre des arguments du camp du non, avec la souveraineté nationale. Selon Statistics Iceland, les produits de la mer ont représenté 38,9 % de la valeur des exportations de marchandises du pays en 2025, ce qui explique le poids de ce dossier dans le débat européen.

Les partisans du oui mettent au contraire en avant l’influence politique qu’une adhésion pourrait donner à l’Islande ainsi que les questions de sécurité, dans un contexte de tensions renouvelées en Atlantique Nord.

Quel que soit le résultat de samedi, une éventuelle adhésion n’interviendrait pas directement : tout accord négocié avec l’Union européenne devrait encore être soumis à un second référendum.