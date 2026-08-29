Guinée : à Conakry, le déguerpissement après l’éboulement de Dar-es-Salam accentue la détresse des familles

L’éboulement survenu dans la nuit du 23 août à la décharge de Dar-es-Salam a fait au moins 30 morts selon le bilan initial, tandis que les démolitions engagées autour du site nourrissent la colère des riverains.

À Conakry, les opérations de déguerpissement engagées autour de la décharge de Dar-es-Salam après l’éboulement meurtrier du 23 août aggravent la situation de familles riveraines qui disent avoir vu leurs maisons détruites sans solution de relogement concrète.

Le drame s’est produit vers 02h00 dans la commune de Gbessia, après de fortes pluies. Le bilan initial communiqué le 23 août faisait état d’au moins 30 morts et de 22 blessés, dont six grièvement atteints.

Les autorités ont lancé des opérations de déguerpissement et de démolition autour du site à partir du 24 août. Le lieutenant-colonel Baldé Mamadou Bailo, responsable du génie militaire, a indiqué que la décharge devait être fermée le 23 août.

L’ANGUCH a fait état d’un bilan officiel porté à 34 morts et à plus d’une vingtaine de blessés à la date du 25 août. Ce chiffre, repris localement le 26 août, marque une aggravation par rapport au premier décompte diffusé après la catastrophe.

Des habitants concernés par le déguerpissement ont protesté le 27 août en dénonçant le non-respect, selon eux, du délai de 72 heures et l’absence de relogement, alors que les démolitions se poursuivaient autour de la décharge.