Dakar 2026 : breaking, baseball5 et skateboard au programme des JOJ

Les documents officiels des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar situent ces trois disciplines parmi les sports de compétition et les annoncent au Complexe Tour de l’Oeuf, dans la capitale sénégalaise.

Dakar 2026 intégrera le breaking, le baseball5 et le skateboard (street) à son programme de compétition des Jeux olympiques de la jeunesse. Les épreuves sont annoncées au Complexe Tour de l’Oeuf à Dakar, pour une édition prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Le guide officiel des compétitions de Dakar 2026 classe ces trois disciplines parmi les sports retenus pour les 4es Jeux olympiques de la jeunesse d’été. Le guide des sites les regroupe sur un même lieu dans la capitale sénégalaise.

Selon le Comité international olympique, Dakar 2026 doit constituer le premier événement sportif olympique organisé sur le continent africain. La présence de ces disciplines urbaines et de proximité souligne la place accordée aux formats courts dans le programme.

Le calendrier officiel de billetterie affiche des premières sessions de baseball5 dès le 30 octobre 2026, soit la veille de la cérémonie d’ouverture annoncée le 31 octobre à 17 h 45 au stade Abdoulaye Wade.