U20 : Nshimirimana signe un deuxième doublé, le Burundi file en demies

Amini Nshimirimana a inscrit un deuxième doublé en deux matches et envoyé le Burundi en demi-finales des qualifications CECAFA pour la CAN U20 2027.

Le Burundi est devenu la première équipe qualifiée pour les demi-finales des éliminatoires CECAFA de la CAN U20 2027 après sa victoire 2-0 contre le Kenya, jeudi 17 septembre à Dar es Salaam. Le capitaine Amini Nshimirimana a inscrit les deux buts burundais.

Nshimirimana a ouvert le score à la 10e minute avant de doubler la mise à la 68e. Il signe ainsi un deuxième doublé consécutif après ses deux buts lors du succès 4-0 contre le Soudan du Sud en ouverture.

Avec six points en deux matches, six buts marqués et aucun encaissé, le Burundi est assuré de terminer en tête du groupe C. Le Kenya et le Soudan du Sud, toujours sans point avant leur dernier match de groupe, ne peuvent plus le rejoindre.

Le capitaine burundais compte désormais quatre buts dans le tournoi. Face au Kenya, son efficacité a permis aux Hirondelles U20 de concrétiser leur domination et de verrouiller leur qualification avant la dernière journée du groupe.

La compétition réunit neuf sélections à Dar es Salaam. Les trois premiers de groupe ainsi que le meilleur deuxième accèdent aux demi-finales prévues le 22 septembre.

Les deux finalistes décrocheront les deux places attribuées à la zone CECAFA pour la CAN U20 2027 au Ghana.