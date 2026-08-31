Premier League : Arsenal veut confirmer son départ parfait face à Aston Villa

Arsenal se déplace à Villa Park ce lundi pour affronter Aston Villa, à l'occasion de la deuxième journée de Premier League, avec l'ambition de confirmer son entame parfaite après un large succès initial contre Coventry City.

Arsenal affronte Aston Villa ce lundi 31 août à Villa Park, à Birmingham, pour le compte de la deuxième journée de Premier League. Le coup d’envoi est prévu à 21h00. Vainqueurs 3-0 de Coventry City lors de leur entrée en lice, les Gunners veulent enchâiner un deuxième succès et envoyer un message fort dans la course au titre, tandis que les hommes d’Unai Emery doivent réagir après une lourde défaite à domicile contre Brighton (4-0) lors de la première journée.

Solides défensivement et efficaces devant leur but, les joueurs de Mikel Arteta ont parfaitement lancé leur saison : Kai Havertz, Bukayo Saka et Martin Ødegaard avaient trouvé le chemin des filets face à Coventry, après un été marqué par un succès 3-0 en Community Shield contre Manchester City. Le milieu brésilien Bruno Guimarães, titulaire lors de ce trophée, pourrait cette fois effectuer ses premiers pas en championnat avec Arsenal. Le défenseur Ezri Konsa, transféré cet été depuis Aston Villa pour environ 51 millions de livres, pourrait de son côté affronter son ancien club.

Pour Aston Villa, la physionomie est très différente : battu 4-0 par Brighton lors de la première journée, le club de Birmingham reste sur une série délicate et doit rapidement retrouver de la solidité. Unai Emery devra composer avec plusieurs absences pour cette rencontre.

Les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois lors de la saison 2025-2026 : Aston Villa s’était imposé 2-1 à domicile le 6 décembre 2025, avant qu’Arsenal ne prenne le dessus avec un succès 4-1 le 30 décembre. Ce nouveau duel constitue un premier vrai test pour les Gunners, qui espèrent confirmer leur statut de prétendants au titre sur une pelouse réputée pour son intensité.