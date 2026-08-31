FC Barcelone – Rayo Vallecano : sur quelles chaînes TV suivre le match en direct ?

Le FC Barcelone reçoit le Rayo Vallecano ce lundi 31 août au Camp Nou, pour la 3e journée de Liga, avec l’ambition de conserver son invincibilité et sa place de leader.

Le FC Barcelone accueille le Rayo Vallecano ce lundi 31 août au Camp Nou, à l’occasion de la troisième journée de Liga. Auteurs de deux victoires en autant de rencontres, les Blaugranas veulent conserver leur invincibilité et leur place de leader du championnat.

Le champion d’Espagne en titre a parfaitement lancé sa saison. Après avoir dominé Elche 5-0 lors de la première journée, le 23 août, le Barça s’est imposé 2-0 face à l’Athletic Bilbao quatre jours plus tard. Raphinha, promu capitaine cette saison, a marqué lors de ces deux rencontres et porte à trois son total de buts en championnat. Cette seconde victoire a aussi marqué les débuts de Rodri sous ses nouvelles couleurs, entré en jeu en seconde période quelques semaines après son transfert depuis Manchester City.

En face, le début de saison est beaucoup plus compliqué. Le Rayo Vallecano n’a pris qu’un point lors de ses deux premières journées, avec une défaite contre le FC Séville (2-1) suivie d’un nul face au Déportivo Alavés (1-1). Les joueurs de Beñat San José se déplacent donc à Barcelone avec l’objectif de décrocher leur premier succès de la saison, face à un adversaire qui reste sur son meilleur début de championnat depuis plusieurs saisons.

Le coup d’envoi de FC Barcelone – Rayo Vallecano sera donné ce lundi à 21h30 (UTC+2) au Camp Nou. La rencontre sera à suivre en direct sur DAZN et Disney+.

Le Rayo Vallecano à la recherche d’un premier succès

Vainqueur de ses deux premiers matches de Liga, le FC Barcelone occupe la première place du classement avant cette rencontre. Une nouvelle victoire lui permettrait de conserver sa dynamique et de creuser l’écart en tête du championnat, avant une trêve internationale.