Real Madrid : après le succès 4-0 contre Malaga, Mourinho loue la complicité entre Mbappé et Bellingham

Auteurs de deux buts lors de la victoire face à Malaga, Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont été salués par José Mourinho, qui défend la complémentarité de son trio offensif.

Le Real Madrid a battu Malaga 4-0, samedi 30 août au stade Santiago Bernabéu, à l’occasion de la troisième journée de Liga. Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Arda Güler ont marqué pour les Merengues, auteurs d’un troisième succès en trois matches. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur José Mourinho est longuement revenu sur la complémentarité de ses attaquants Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham.

Le score a été scellé dès la première période : Bellingham a ouvert la marque à la 19e minute, avant un but contre son camp de Herrero (26e) et une réalisation de Mbappé (30e). Arda Güler a fixé le score final en toute fin de rencontre (90e+1).

En conférence de presse d’après-match, Mourinho a défendu la coexistence de ses trois stars offensives, souvent présentée comme un défi tactique depuis l’arrivée de Mbappé au club en 2024. « Les très bons joueurs veulent toujours jouer ensemble, avec des partenaires qui ont la même qualité », a-t-il déclaré, ajoutant ne voir « aucun problème » avec ce trio pour le moment.

Le technicien portugais a également salué l’esprit collectif de son groupe, évoquant notamment le but de Güler, pour lequel Vinicius Junior avait renoncé à tenter sa chance afin de servir son coéquipier.

Une complémentarité déjà évoquée en présaison

Fin août, lors de sa première conférence de presse de la saison, Mourinho avait déjà abordé ce sujet, reconnaissant que la « conjugaison tactique » du trio pouvait s’avérer « plus compliquée » que d’autres associations, tout en assurant vouloir bâtir un système capable de faire briller les trois joueurs.

Camavinga et les seconds rôles salués

Mourinho a par ailleurs tenu à mettre en avant les joueurs moins médiatisés de son effectif. « Aujourd’hui, un garçon qui n’est pas aimé a fait un grand match, et c’est Camavinga », a-t-il souligné, alors que l’attention se concentre habituellement sur les recrues vedettes du club.

Avec cette troisième victoire de rang, le Real Madrid conserve un début de saison parfait en Liga.