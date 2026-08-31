Invité de Faustine Bollaert sur RTL, l'ancien champion des 12 coups de midi Cyprien est revenu sur le moment qui l'a le plus marqué durant son passage dans l'émission, ainsi que sur les raisons de son départ en avril dernier.

Invité de l’émission Un jour, une vie sur RTL, animée par Faustine Bollaert, l’ancien champion des 12 coups de midi Cyprien est revenu sur le moment qui l’a le plus marqué durant ses 212 participations au jeu de TF1, entre septembre 2025 et avril 2026.

« Le premier jour, on a tourné cinq émissions. Et à la fin de la cinquième émission, j’ai gagné ma première voiture. J’en ai donné une à ma maman », a-t-il raconté, avant d’ajouter : « Le matin, j’étais quelqu’un que l’on avait appelé la veille, et à la fin de la journée, j’avais une voiture. Je pense que c’est ça le plus gros choc que j’ai vécu dans cette émission ».

Cyprien avait fait son apparition dans l’émission en septembre 2025, quelques mois après le départ du précédent champion historique, Émilien. Il a quitté le jeu de son plein gré en avril dernier, à l’issue de 212 participations et d’une cagnotte de 861 337 euros de gains et de cadeaux.

Il a expliqué avoir choisi de mettre un terme à son parcours pour se consacrer à ses études de chef d’orchestre : « On tournait parfois cinq émissions par jour, c’était un marathon. J’avais trouvé le moyen de rabattre mes cours plus tôt le matin, et quand je rentrais chez moi le soir, j’écrivais les deux mémoires que je devais rendre. Ou bien je continuais l’émission, ou bien je terminais mon année : j’ai préféré le second choix », a-t-il précisé, ajoutant ne pas avoir voulu rester dans l’émission uniquement pour accumuler de l’argent.