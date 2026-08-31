Liga : le FC Barcelone veut poursuivre son sans-faute face au Rayo Vallecano

Invaincu après deux journées et fort de ses vingt succès consécutifs à domicile, le FC Barcelone reçoit lundi 31 août au Camp Nou un Rayo Vallecano privé de stade et encore à la recherche de sa première victoire cette saison.

Le FC Barcelone reçoit le Rayo Vallecano ce lundi 31 août au Camp Nou, à 21h30, à l’occasion de la 3e journée de Liga. Invaincus et auteurs de sept buts sans en encaisser aucun après leurs succès face à Elche (5-0) puis à l’Athletic Bilbao (2-0), les hommes de Hansi Flick abordent ce match avec l’occasion de porter à 21 leur série de victoires consécutives à domicile en championnat.

Le capitaine Raphinha et le milieu Fermín López, auteurs chacun de trois buts lors des deux premières journées, se sont imposés comme les principales armes offensives du début de saison catalan. Le jeune milieu Rodri, apparu comme remplaçant face à Bilbao, pourrait également obtenir du temps de jeu en l’absence de Frenkie de Jong.

En face, le Rayo Vallecano n’a pris qu’un point lors de ses deux premières sorties, après une défaite face au Séville FC (1-2) et un match nul contre le Deportivo Alavés (1-1). Le club madrilène doit en outre composer avec la fermeture de son stade de Vallecas, dont l’exploitation a été suspendue par la ville de Madrid après la détection de manquements de sécurité, contraignant l’équipe à disputer ses matches à domicile ailleurs en début de saison.

Le Rayo doit également se passer de son gardien titulaire Augusto Batalla, victime d’une fracture du tibia qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Barcelone, large favori sur le papier

Sur la lancée de sa saison passée sous la direction de Hansi Flick, le Barça part largement favori de cette rencontre, dans un Camp Nou où le club n’a plus perdu depuis près de deux saisons en championnat. Le coup d’envoi est fixé à 21h30, avec une retransmission notamment sur DAZN et Canal+.