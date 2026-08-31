Real Madrid : Mbappé lancé vers un troisième Pichichi

Auteur d’un but lors de la victoire du Real Madrid face à Malaga (4-0) dimanche, Kylian Mbappé occupe la tête du classement des buteurs de Liga avec quatre réalisations après trois journées, fort de ses deux précédents titres de Pichichi et de son titre de meilleur buteur du Mondial 2026.

Kylian Mbappé a de nouveau trouvé le chemin des filets ce dimanche 30 août, lors de la large victoire du Real Madrid face à Malaga (4-0) en 3e journée de Liga. L’attaquant français, auteur d’un but juste avant la mi-temps, prend la tête du classement des buteurs du championnat espagnol avec quatre réalisations, à l’entame d’une saison où il vise un troisième titre de Pichichi consécutif.

La rencontre a été ouverte par Jude Bellingham (19e minute), avant un but contre son camp d’Alfonso Herrero (26e). Mbappé a inscrit sa réalisation d’une reprise de volee avant la pause, et Arda Güler a fixé le score final en toute fin de match (90e+1). Déjà vainqueur de la Real Sociedad (4-1) lors de la première journée, le Real Madrid reste invaincu après trois matches de championnat.

Cette efficacité prolonge une dynamique entamée dès son arrivée au Real Madrid. Kylian Mbappé a remporté le trophée Pichichi, récompensant le meilleur buteur de Liga, lors de ses deux premières saisons avec le club merengue, en 2024-2025 puis en 2025-2026, selon le Real Madrid.

Cette forme s’inscrit dans la continuité de son parcours lors de la Coupe du monde 2026, où il avait terminé meilleur buteur du tournoi avec dix buts, devant l’Argentin Lionel Messi, auteur de huit réalisations.

Déplacement à Séville pour la 4e journée

Le Real Madrid poursuivra sa saison de Liga vendredi 4 septembre, avec un déplacement à Séville pour affronter le Bétis à La Cartuja, à l’occasion de la 4e journée du championnat.