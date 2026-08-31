États-Unis-Cameroun : 7 milliards $ d’opportunités annoncées à Yaoundé

Le premier dialogue économique et commercial bilatéral a mis en avant un portefeuille d’environ 7 milliards de dollars, tout en soulignant les freins réglementaires et logistiques qui limitent encore les flux entre les deux pays.

Les gouvernements des États-Unis et du Cameroun ont annoncé le 27 août à Yaoundé environ 7 milliards de dollars d’opportunités d’investissement et de commerce lors de leur premier Dialogue économique et commercial bilatéral. Selon le communiqué de la rencontre, ce portefeuille couvre notamment la technologie, les minerais critiques, les infrastructures, l’énergie, la foresterie et la logistique.

Présenté par Cameroon Tribune comme un cadre annuel destiné à améliorer le climat des affaires et à développer les échanges, ce dialogue a aussi mis en lumière plusieurs freins aux capitaux américains. Business in Cameroon a cité parmi eux les restrictions de change, les règles fintech, les lacunes d’infrastructure et les lourdeurs administratives discutées au Business Climate Forum du 26 août.

Le décalage entre ce potentiel annoncé et les flux actuels apparaît dans les données du U.S. Department of Commerce. Son guide commercial sur le Cameroun indique que les échanges de biens entre les deux pays ont totalisé 457,1 millions de dollars en 2025, dont 169,3 millions d’exportations américaines et 287,7 millions d’importations depuis le Cameroun.

Le communiqué précise enfin que les deux parties ont convenu de mettre en place des groupes de travail conjoints pour institutionnaliser le dialogue. Une prochaine session doit être accueillie par les États-Unis en 2027.