Jorge Sampaoli quitte Talleres après sept matches

L’entraîneur argentin, nommé en juin, a mis fin à son passage sur le banc du club cordobais au lendemain d’un nul à domicile contre Central Córdoba.

Léon KABORÉ
Voir tous ses articles
FOOTBALL
11 vues
Jorge Sampaoli, nouvel entraineur du FC Seville
Jorge Sampaoli, ancien entraineur du FC Seville @Goal.com
1 min de lecture
Google News Commenter

Le Club Atlético Talleres a annoncé le 30 août 2026 que Jorge Sampaoli avait mis fin à son lien avec le club comme directeur technique. Le départ a été officialisé après le match nul 0-0 à domicile contre Central Córdoba.

Nommé le 10 juin 2026 à la tête de l’équipe première, Sampaoli quitte donc son poste après sept matches officiels, selon Actualidad Cordobesa.

Actualidad Cordobesa rapporte un bilan d’une victoire, deux nuls et quatre défaites, avec Talleres dernier de la Zona A du Torneo Clausura et cinq points.

Le club a précisé que Sampaoli et son staff seraient rémunérés jusqu’à leur dernier jour travaillé.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
12:37 Football : Jorge Sampaoli quitte Talleres après sept matches
12:36 Economie : Côte d’Ivoire: les importations d’engrais ont bondi à 789 500 tonnes
12:37 Jorge Sampaoli quitte Talleres après sept matches