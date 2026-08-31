Jorge Sampaoli quitte Talleres après sept matches

L’entraîneur argentin, nommé en juin, a mis fin à son passage sur le banc du club cordobais au lendemain d’un nul à domicile contre Central Córdoba.

Le Club Atlético Talleres a annoncé le 30 août 2026 que Jorge Sampaoli avait mis fin à son lien avec le club comme directeur technique. Le départ a été officialisé après le match nul 0-0 à domicile contre Central Córdoba.

Nommé le 10 juin 2026 à la tête de l’équipe première, Sampaoli quitte donc son poste après sept matches officiels, selon Actualidad Cordobesa.

Actualidad Cordobesa rapporte un bilan d’une victoire, deux nuls et quatre défaites, avec Talleres dernier de la Zona A du Torneo Clausura et cinq points.

Le club a précisé que Sampaoli et son staff seraient rémunérés jusqu’à leur dernier jour travaillé.