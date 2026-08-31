Ethiopian Airlines lance une liaison cargo Chengdu-Addis-Abeba

Lancée le 28 août avec deux vols hebdomadaires en Boeing 777 cargo, cette desserte s’inscrit dans la montée en puissance de la stratégie chinoise du groupe sur le fret.

Ethiopian Airlines a lancé le 28 août une liaison cargo directe entre Chengdu et Addis-Abeba, assurée en Boeing 777 cargo à raison de deux vols par semaine.

Cette desserte s’inscrit dans l’accélération de la stratégie chinoise du groupe sur le fret. En juillet, Dereje Derero, directeur cargo et logistique d’Ethiopian Airlines, avait présenté la Chine comme le marché cargo stratégique prioritaire de la compagnie pour les trois à cinq années à venir.

China Daily rapportait le même mois qu’Ethiopian Airlines venait de signer des accords avec plusieurs aéroports chinois et discutait avec les autorités de Chengdu d’une liaison cargo directe avec l’Afrique.

La nouvelle route doit transporter notamment des produits électroniques, des machines et d’autres biens manufacturés de grande valeur depuis le sud-ouest chinois, Addis-Abeba servant de hub de redistribution vers l’Afrique.