Porto-Novo: les députés de la 10ème législature en séance plénière ce mercredi pour examiner plusieurs dossiers majeurs

​Le président de l’Assemblée nationale, le professeur Joseph Djogbénou a convoqué ses collègues parlementaires ce mercredi au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Plusieurs dossiers d’importance variées dont le dossier relatif au vote de loi modificative sur le Médiateur de la République seront examinés par les députés.

​L’autre moment fort de cette plénière sera sans doute le débat d’orientation budgétaire, une étape clé qui permet aux parlementaires de se prononcer sur les grandes lignes des finances publiques.

Les élus devront également s’accorder sur la désignation des représentants du Parlement au sein de diverses institutions stratégiques de la République, un sujet qui suscite traditionnellement de vives discussions au sein de l’hémicycle.

​Réformes médicales et réorganisation institutionnelle

​Le volet législatif sera marqué par la seconde délibération de la loi encadrant l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, un texte très suivi par les professionnels de la santé.

.Cette nouvelle rencontre s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires, venant quelques jours seulement après la plénière du mercredi 17 juin dernier au cours de laquelle 25 dossiers d’importance avaient été officiellement dispatchés et affectés aux commissions permanentes pour étude approfondie.