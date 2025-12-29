Accueil En Brève Plus de 3 000 migrants morts en 2025 en tentant de rejoindre l’Espagne, selon une ONG

Plus de 3 000 migrants sont morts en 2025 en tentant de rejoindre l’Espagne, indique un rapport publié lundi 29 décembre par l’ONG espagnole Caminando Fronteras. L’association de défense des droits des migrants recense 3 090 décès enregistrés jusqu’au 15 décembre, la plupart ayant eu lieu sur la route migratoire de l’Atlantique entre l’Afrique et les îles Canaries, considérée comme l’une des plus dangereuses au monde. Ce bilan, en forte baisse par rapport aux années précédentes, est attribué à la diminution très importante des tentatives de traversées en mer vers l’Espagne. L’Espagne reste l’un des trois principaux points d’entrée des migrants en Europe, aux côtés de l’Italie et de la Grèce.