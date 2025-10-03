[Photo]: Adidas dévoile le Trionda, le ballon officiel du Mondial 2026

Adidas a dévoilé le Trionda, ballon officiel de la Coupe du monde 2026. Un modèle innovant, à la fois hommage aux pays hôtes et concentré de technologie, qui accompagnera la compétition dès le 11 juin prochain.

Adidas a présenté jeudi le Trionda, ballon officiel de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Son design s’inspire des symboles des trois pays hôtes : l’étoile américaine, la feuille d’érable canadienne et l’aigle mexicain. Avec sa finition mate et ses reliefs travaillés, l’équipementier promet un ballon à la fois moderne et chargé de références culturelles.

Au-delà du style, le Trionda embarque une innovation majeure : une puce électronique capable de transmettre instantanément des données aux arbitres vidéo. Un dispositif censé améliorer la précision des décisions et réduire les polémiques d’arbitrage. Adidas présente ce modèle comme le plus avancé jamais conçu, à quelques mois du coup d’envoi du Mondial (11 juin – 19 juillet 2026).