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Peter Okoye rejette la reformation de P-Square

Peter Okoye, connu sous le nom de Mr P et ancien membre du duo P-Square désormais séparé, a rejeté publiquement l’hypothèse d’une reformation du groupe.

Anna MBEUMO
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Peter Okoye s'exprime sur la possibilité d'une reformation de P-Square
Peter Okoye s'exprime sur la possibilité d'une reformation de P-Square
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Pendant de nombreuses années, les admirateurs ont espéré un retour sur scène du duo, considéré comme l’un des plus emblématiques du Nigeria.

P-Square, formé par les jumeaux Peter et Paul Okoye, s’était imposé par ses prestations énergiques et ses succès musicaux. Les frères se sont séparés en 2017, se sont rapprochés en 2021 après quatre années de brouille et plusieurs polémiques publiques, puis se sont de nouveau éloignés en 2024; depuis, chacun poursuit une carrière solo.

Récemment, un internaute a demandé sur X si P-Square envisageait de se reformer. Peter Okoye a répondu qu’une telle reconstitution ne se ferait pas avec lui et qu’il considérait la question comme close.

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