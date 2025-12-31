Pétards interdits au Bénin: la Police républicaine appelle à des fêtes sans confusion ni excès

A la veille des fêtes de fin d’année au Bénin, la Police républicaine a rappelé l’interdiction stricte de l’utilisation des pétards, en s’appuyant sur le décret n°2022-301 du 25 mai 2022 relatif à la réglementation des nuisances sonores. Selon son porte-parole, le commissaire Éric Yérima, cette mesure vise à préserver la sécurité, éviter la confusion et garantir des célébrations paisibles sur toute l’étendue du territoire.

Dans un contexte sécuritaire jugé sensible au Bénin, la Police républicaine invite les citoyens à faire preuve de responsabilité lors des réjouissances. L’utilisation des pétards, souvent associée aux fêtes de fin d’année ou à certains événements festifs, est formellement proscrite par la réglementation en vigueur, bien avant les événements du 7 décembre dernier où le Bénin a été confronté à un coup d’Etat déjoué.

Contrairement à certaines idées reçues, cette interdiction n’est pas une réaction circonstancielle. « Il existe déjà un décret, celui du 25 mai 2022, qui interdit strictement l’usage des pétards », a rappelé le commissaire Éric Yérima. Pour la police, il s’agit avant tout d’une application de la loi, destinée à protéger les populations contre les nuisances et les risques inutiles.

Des célébrations autorisées, mais dans le respect de la loi

Au-delà de l’aspect légal, les autorités policières insistent sur les conséquences sécuritaires de ces détonations. Dans le climat actuel, des bruits assimilables à des explosions peuvent semer la panique, créer du stress, désorienter les citoyens et rendre plus complexe la gestion de l’ordre public.

La Police républicaine ne s’oppose pas aux manifestations de joie, tient toutefois à préciser son porte-parole. Fêter, oui, mais sans excès. Les citoyens sont ainsi appelés à éviter toute attitude susceptible de troubler la quiétude du voisinage, notamment l’usage des pétards et la diffusion de musique à un volume excessif.

Le rappel concerne également les appareils de sonorisation. La loi fixe des seuils précis en matière de décibels et d’horaires, que chacun est tenu de respecter. Dépasser ces limites constitue une infraction, passible de sanctions prévues par les textes en vigueur.