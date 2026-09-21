Cameroun : 9,7 milliards FCFA restent dus, le SYNES maintient la grève

Le SYNES maintient sa grève illimitée dans les universités publiques camerounaises malgré de nouveaux paiements du ministère de l’Enseignement supérieur. Sur 16,959 milliards FCFA de dette académique, 9,696 milliards restent à apurer.

Le Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES) a maintenu dimanche 20 septembre sa grève illimitée dans les universités publiques du Cameroun, malgré de nouveaux paiements annoncés par le ministère de l’Enseignement supérieur. Le mouvement, lancé le 3 septembre, suspend toujours les activités académiques, y compris les soutenances de master et de doctorat.

Le principal point de blocage reste la dette académique accumulée entre 2000 et 2021. Sur une enveloppe de 16,959 milliards FCFA, 7,294 milliards ont été payés, soit 43 %, tandis que 9,696 milliards restent à apurer. Le SYNES réclame notamment une liste consolidée et transparente de cette dette ainsi que des garanties sur son règlement.

Dans un communiqué signé le 18 septembre par le ministre d’État Jacques Fame Ndongo, le ministère indique avoir intégralement payé les 5,478 milliards FCFA dus au titre du quatrième trimestre 2025. Le reliquat du premier trimestre 2026, soit 1,769 milliard FCFA, a également été versé, portant les paiements de ce trimestre à 4,861 milliards.

Pour le deuxième trimestre 2026, une enveloppe de 4,919 milliards FCFA est disponible. Les virements bancaires ont commencé le 18 septembre et les paiements par billetage doivent débuter le 23 septembre à l’Agence comptable du ministère. Jacques Fame Ndongo a appelé les enseignants à poursuivre les activités universitaires dans un climat apaisé.

Le bureau exécutif du SYNES, réuni en session extraordinaire le 20 septembre, a toutefois estimé que les conditions n’étaient pas encore réunies pour lever le mot d’ordre. Le syndicat salue la reprise du dialogue avec le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère des Finances, mais affirme qu’aucun consensus n’a été trouvé sur le paiement intégral du deuxième trimestre 2026 et sur l’état consolidé de la dette académique.

Les enseignants concernés par le billetage doivent se présenter à partir du 23 septembre à 12 heures à l’Agence comptable du ministère. Le SYNES maintient, de son côté, la suspension des activités d’enseignement et de recherche dans les universités publiques.