Pékin s’oppose fermement aux ventes d’armes américaines à Taïwan

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré mardi 30 décembre à Pékin que la Chine «s’opposerait fermement» aux ventes d’armes des États-Unis à Taïwan, que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire. «En réponse aux provocations continues des forces indépendantistes à Taïwan et aux ventes d’armes à grande échelle des États‑Unis à Taïwan, nous devons bien sûr nous y opposer résolument et les contrer avec force», a-t-il affirmé. Le même jour, le président taïwanais Lai Ching‑te a assuré sur Facebook que Taïwan n’entendait ni «provoquer» Pékin ni «aggraver les tensions», déclarant «Nous agirons de manière responsable, sans aggraver les tensions ni provoquer de disputes», alors que la Chine a engagé une deuxième journée de manœuvres militaires simulant le blocus des ports de l’île.