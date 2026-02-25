Patrick Sébastien : son fils Olivier Villa annonce qu’il boira une bouteille de pinard sur sa tombe

Patrick Sébastien, figure emblématique de l’animation et de la chanson française, porte depuis des décennies le double visage du succès public et d’une douleur intime. Connu pour avoir animé les samedis soir et pour des tubes populaires comme Les Sardines ou Tourner les serviettes, il a aussi vécu une tragédie familiale majeure : la mort de son fils aîné, Sébastien, dans un accident de moto le 15 juillet 1990. Dans plusieurs entretiens, le présentateur et ancien cabaretier est revenu sur ce deuil qui a profondément marqué sa vie et son rapport à l’alcool, tandis que l’un de ses autres fils, Olivier Villa, a récemment fait des confidences sur la façon dont la famille a géré ce drame.

Après des débuts dans les cabarets, Patrick Sébastien s’est imposé sur le petit écran, notamment avec l’émission Le Plus Grand Cabaret du Monde, qui a offert une scène internationale aux artistes. Parallèlement à sa carrière d’animateur, il a imposé des hymnes populaires qui ont contribué à son image de showman festif. Côté privé, il est père de quatre enfants et la perte de son fils aîné a laissé une trace durable dans son parcours personnel.

La disparition de son fils Sébastien a été racontée par l’animateur lui‑même dans l’émission Entre vous et moi diffusée sur YouTube : “J’ai perdu mon fils. Je l’ai serré dans mes bras, il est parti en moto, il s’est tué une heure plus tard”. Patrick Sébastien a exprimé un sentiment de culpabilité persistant, déclarant qu’il n’arrivait pas à passer une journée sans penser à la mort de son fils et disant : “La vraie ambition que je n’arriverai peut‑être jamais à réaliser, c’est de passer une seule journée sans penser à la mort de mon fils”.

Les confidences d’Olivier Villa et le rapport à la mémoire familiale

Lors d’un entretien avec Jordan de Luxe dans l’émission Jet de Luxe, Olivier Villa est revenu sur la perte du frère et sur l’impact de cet événement dans la vie de Patrick Sébastien. Il a évoqué la consommation d’alcool de son père et son chemin vers l’abstinence : “Il fête cette année 40 ans sans alcool”, a‑t‑il déclaré, ajoutant que la dépendance avait été excessive et problématique par le passé, “plus d’une bouteille et demie de whisky par jour”.

Olivier Villa a également abordé des tensions familiales et des choix personnels liés aux rites funéraires. Il a expliqué qu’il ne s’était pas rendu aux obsèques de son frère et qu’il n’envisageait pas non plus d’assister aux funérailles de son père : “Je n’irai pas non plus à l’enterrement de mon père”, a‑t‑il affirmé face à Jordan de Luxe, précisant qu’il avait déjà annoncé cette décision à Patrick Sébastien, qui lui aurait répondu : “J’en ai rien à foutre”.

Concernant la manière dont il entendra rendre hommage, Olivier Villa a détaillé une volonté de distance vis‑à‑vis des cérémonies publiques : “Ça m’emmerde de voir des gens qui font semblant de pleurer”. Il a ajouté qu’il préférait une forme d’hommage plus intime et informelle : “Venir sur son lieu où il sera enterré, quand il n’y aura personne, avec une bonne bouteille de pinard et boire un petit canon sur sa tombe en parlant avec lui”.