Travaux sur l’avenue Clozel à Cotonou: la SIRAT annonce des fermetures de voies et des déviations à partir du 6 août

​Les usagers de la route et les riverains de l’avenue Clozel, entre le carrefour Air Afrique et le pont de Ganhi, devront adapter leurs trajets dès le jeudi 6 août 2026.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 4 août 2026, la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT SA), maître d’ouvrage délégué, informe du lancement de la première phase de travaux d’aménagement. Le chantier s’organisera en trois étapes successives jusqu’en avril 2027:

​ Phase 1 (6 août – 12 novembre 2026) : Fermeture de la section comprise entre le carrefour Air Afrique (repère DGPR) et le parking du marché Ganhi. Les usagers devront contourner la zone en passant par le quartier Plakodji, le Centre national d’investigation et l’ambassade du Niger pour rejoindre l’avenue Clozel.

Fermeture de la section comprise entre le carrefour Air Afrique (repère DGPR) et le parking du marché Ganhi. Les usagers devront contourner la zone en passant par le quartier Plakodji, le Centre national d’investigation et l’ambassade du Niger pour rejoindre l’avenue Clozel. ​ Phase 2 (13 octobre 2026 – 2 février 2027) : Interruption de la circulation au niveau du carrefour Échangeur, de la cathédrale Notre-Dame et de l’Ancien Pont. La déviation guidée contournera par Ecobank Bénin et le complexe hôtelier Le Tramway.

Interruption de la circulation au niveau du carrefour Échangeur, de la cathédrale Notre-Dame et de l’Ancien Pont. La déviation guidée contournera par Ecobank Bénin et le complexe hôtelier Le Tramway. ​Phase 3 (15 janvier – 12 avril 2027) : Travaux sur le tronçon reliant le parking du marché Ganhi au marché lui-même, sur l’axe menant au carrefour Échangeur.

​Dispositifs de sécurité et consignes aux usagers

​Afin de fluidifier le trafic et d’atténuer les perturbations, des panneaux de signalisation temporaires seront installés sur l’ensemble des itinéraires de contournement.

La SIRAT SA invite les conducteurs au respect des limitations de vitesse, des règles de sécurité et des consignes des agents de la Police républicaine sur le terrain, tout en présentant ses excuses pour les désagréments occasionnés par ces réaménagements structurants.