Accueil En Brève Paris : réunion des alliés de l’Ukraine début janvier, annonce le président français

Paris : réunion des alliés de l’Ukraine début janvier, annonce le président français

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi 29 décembre la tenue début janvier à Paris d’une réunion des alliés de Kiev visant à finaliser les garanties de sécurité destinées à l’Ukraine dans le cadre d’un éventuel accord de paix avec la Russie. «Nous réunirons les pays de la Coalition des volontaires à Paris début janvier pour finaliser les contributions concrètes de chacun», a écrit Emmanuel Macron sur X, précisant qu’il avait auparavant échangé avec les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump ainsi qu’avec plusieurs dirigeants européens. Le chef de l’État a souligné que des progrès étaient accomplis sur ces garanties de sécurité, jugées centrales pour construire «une paix juste et durable», et qu’il s’était entretenu seul avec Volodymyr Zelensky. L’annonce fait suite à la rencontre du 28 décembre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Floride, où le président américain s’est dit résolument optimiste, tout en restant évasif, quant à une résolution prochaine du conflit déclenché en février 2022.