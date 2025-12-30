La suite après la publicité
Paris inquiet des manœuvres chinoises autour de Taïwan, appelle à éviter l’escalade

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé mardi que la France a « suivi avec préoccupation » les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan et appelle l’ensemble des parties à s’abstenir de toute escalade. Paris réaffirme son attachement à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan, jugées indispensables à la sécurité et à la prospérité globales, et rappelle son opposition à toute modification unilatérale du statu quo, notamment par la force ou la coercition.

