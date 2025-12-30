Paris inquiet des manœuvres chinoises autour de Taïwan, appelle à éviter l’escalade
Le ministère des Affaires étrangères a annoncé mardi que la France a « suivi avec préoccupation » les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan et appelle l’ensemble des parties à s’abstenir de toute escalade. Paris réaffirme son attachement à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan, jugées indispensables à la sécurité et à la prospérité globales, et rappelle son opposition à toute modification unilatérale du statu quo, notamment par la force ou la coercition.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires